أليوسيسي: ساديو ماني لاعب فريد ولا يمكن إيقافه في الملعب

يشارك نجم منتخب السنغال الأسمر ساديو ماني الجناح المحترف في ليفربول من أجل تحقيق الانتصار في أول مباراة بكأس العالم لكرة القدم بروسيا، حيث ستلعب السنغال اليوم الثلاثاء أمام بولندا ضمن المجموعة الثامنة.



وقال المدرب الوطني "لأسود التيرانجا" أليو سيسي - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية مساء اليوم - " إن ساديو ماني لاعب فريد، ولا يمكن مقارنته مع أي لاعب سنغالي آخر .. هو فريد لأنه لا يمكن لأي شخص أن يوقفه .. بالنسبة لي هو ضمن الأفضل في العالم".



يذكر أن أليو سيسي كان ضمن الفريق السنغالي الذي تأهل للمونديال للمرة الأولى في نسخة كوريا واليابان 2002 وحقق فوزا تاريخيا في مباراته الأولى على فرنسا، حامل اللقب، ونجح في التقدم حتى الدور ربع النهائي.



وأعرب المدرب السنغالي عن ثقته في أن لاعبيه سيظهرون غدا أفضل مستوى لديهم وقال "أعمل مع هذا الفريق منذ ثلاثة أعوام، وغدا سنقدم أداء جيدا .. نحن في حاجة لإظهار نتيجة المجهود الذي قمنا به خلال السنوات الثلاثة الأخيرة".



أما قائد المنتخب شيخو كوياتيه الذي حضر المؤتمر مع مدربه فأكد أن الفريق السنغالي اجتهد كثيرا، خاصة خلال الأسبوعين الأخيرين كي يخوض هذه المنافسة.



وصرح لاعب وسط وست هام يونايتد "الفريق مستعد لخوض المباراة الأولى أمام بولندا .. يجب أن ندخل الفرحة للشعب السنغالي".

وبخصوص المنافس، أشار سيسي إلى أن بولندا لديها قائمة "تتمتع بالإمكانيات، ولكن تعاني مشكلات دفاعية".



وبسؤاله عن النجم والهداف روبرت ليفاندوفسكي أكد المدرب أن منتخب السنغال ليس لديه "خطة خاصة" لتحييد خطورة مهاجم بايرن ميونخ في الملعب.



وعبر سيسي، وهو المدرب الأفريقي الوحيد في النسخة الحالية من المونديال رغم أن هناك 4 منتخبات أخرى من القارة السمراء تشارك فيها، عن ثقته في أنه سيأتي اليوم الذي يفوز فيه منتخب أفريقي بلقب المونديال.



وقال "لقد أثبتنا بالفعل أنه يمكننا الفوز وتحقيق نتائج مهمة .. هذا ليس سهلا على بلداننا، ولكن نثق تماما في كرة القدم الخاصة بنا .. لدينا لاعبون يلعبون في أوروبا، والآن نحن في حاجة أكثر لمدربين (من أبناء القارة السمراء)".

