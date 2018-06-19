تعرف على موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة لها

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مصيرية في تمام الساعة الثامنة مساء، أمام نظيره منتخب روسيا والتي من المقرر لها أن تقام في استاد كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج الروسية في إطار افتتاحية ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم والذي سيستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل.





وتعد تلك المباراة مهمة للغاية للمنتخب الوطني في مشواره بكأس العالم، حيث إن تحقيق الفوز بها والحصول على النقاط الثلاثة يعني إحياء أمل الفراعنة في الاستمرار لفترة أطول في مونديال روسيا.





كان منتخب مصر قد تعرض للهزيمة على يد نظيره منتخب أوروجواي بهدف نظيف دون رد في الوقت القاتل من المباراة برأسيه من مدافع أتليتكو مدريد خوسيه خيمنيز.





ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى برفقة كل من السعودية وروسيا وأوروجواي.





ويحتل منتخب روسيا المركز الأول بالمجموعة برصيد ثلاث نقاط متساويًا مع منتخب أوروجواي ولكنه يتصدر بفارق الأهداف بعدما كان قد فاز على نظيره منتخب السعودية بخمسة أهداف نظيفة.





وستتم إذاعة مباراة مصر وروسيا الحاسمة في المجموعة الأولى عبر قناة "بي إن سبورت ماكس"، كما أن قناة "بي إن سبورت HD" المفتوحة ستنقل المباراة أيضًا مباشرةً.