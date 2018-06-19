قبل مواجهة مصر.. مفاجأة كبرى تضرب منتخب روسيا

فجر التليفزيون الألماني مفاجأة كبرى حول تعاطي منتخب روسيا للمنشطات، وذلك خلال فعاليات كأس العالم التي تقام في روسيا بالوقت الحالي وتستمر حتى يوم 15 من شهر يوليو المقبل.



وأكد التليفزيون الالماني في تقرير نشره أن لاعبي منتخب روسيا تعاطوا منشطات في مباراة افتتاح كأس العالم أمام منتخب السعودية، والتي فاز بها الدب الروسي بـ5 أهداف دون رد، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة يورو سبورت العربية.



وكشف في التقرير الذي تحدث عن تعاطي المنتخب الروسي المنشطات في كأس العالم 2014 (النسخة الماضية) عن تمام الاقتناع باستمرار تعاطي المنشطات في كأس العالم هذا العام وأثناء مباراة السعودية وروسيا.



وقال في التقرير إن المخابرات الروسية تتدخل لتغطي هذا التحايل، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقف مكتوف اليدين غير قادر على إثبات ذلك.



ويأتي هذا قبل مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب روسيا المصيرية، التي ستقام اليوم في تمام الساعة الثانية مساء في إطار ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم.