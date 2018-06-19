نسرين حجاج‎ تكتب: الدولار ورغيف العيش

ماذا لو أخذتكم فى جولة تفقدية فى مجموعة من الدول ونأخذ الدولار كعملة عالمية شبه موحدة وهى معيارنا .



جاءنى تساؤل هل الدولار من الممكن أن يطعم أسرة كاملة خبزا هل سيفيض ؟ وإذا قارنت سعر رغيف العيش بالدولار من الشعب الذى سيكفيه الدولار ليطعم أسرته المكونة من خمس أفراد مثلا ومن الشعب الذى لا يكفيه دولارا لإحضار خبزا لأسرته ؟



كنت أجلس وجاءتنى فكرة فنفذتها وسأطرحها عليكم لأنى فعلتها من أجلكم خصوصا أهالينا الذين لم يسافروا خارج مصر .



كنت أتكلم مع أصدقاء مقربين فى غلو الأسعار خارج مصر وبدأنا بكم تكلفنا وجبة الإفطار خارج مصر وتمت المقارنة بالفطور الشعبى المصرى الذى يفطره أغلب الشعب ... إلى أن جاءتني فكرة فدخلت ورأسلت أصدقائى من الدول الأخرى كل بشخصه يا فلانة أريد أن أعرف كم يشترى الدولار الواحد من الخبز فى بلدكم ....الخ



وسأكتب إليكم نتيجة العينة فى الدول التى حصلت على أسعار خبزها .



ولم تكلفنى غير رسالة لكل صديق وصديقة فى كل بلد عربى أو أوروبى جزاهم الله خيرا على مساعدتهم لى وللتأكد من كل دوله كنت أسال عدد ٣ او ٤ على حسب تواجد أصدقائى فى كل بلد ... والبلد التى تختلف فيها الإجابة على عدد الخبز بمقدار من ٣ الى ٢ خبز أخذ المتوسط .



إليكم سؤالى وبعدها سأكتب إجابة كل بلد الدولار كم يشترى من الخبز الشعبى الذى يتناوله معظم الشعب الفقير والمتوسط ؟

لأن هناك أنواع خبز باهظة الثمن هذه لا تدخل فى هذه العينة العشوائية .



السعودية : جاءتنى ٤ إجابات وسأخذ أعلى واصغر عدد جاءني والفرق يأتى من نوع الخبز الدولار = ١٥ خبزا الدولار =٢٤ خبزا

يتحكم فى العدد وزن الخبز ٢٤ يكون صغيرا وشبيه اللبنانى مثل الورق والآخر صغير ولكنه أثقل وزنا.



الكويت :الخبز هناك تنتجه الحكومه الدولار يشترى ٦ ربطات والربطة بها ٦ من الخبز من الخفيف أى الدولار يشترى ٣٦ خبزا

وهناك نوع من خبز الحكومة سميك الدولار يشترى ٦ ربطات الربطة بها ٥ خبزات أى الدولار يشترى ٣٠ خبزا بالكويت وهناك خبز شعبى يسمى الايرانى ومعظم العائلات تأكل منه لانه يأتى من الأفران ساخن والطعم مميز والفرن ايرانى والخبازون إيرانيون لذلك سمى الخبز بالايرانى الدولار من هذا النوع يشترى ١٥ خبزا ولكنه كبير.



أما بالأردن: الدولار يشترى ٢٠ : ١٧ خبزا صغيرا.

تونس: الدولار يشترى ١١ خبزا .

المغرب: الدولار يشترى ٧ خبزا .

الجزائر: الدولار يشترى ١٧ خبزا .

الإمارات: الدولار يشترى ٦ خبزا.

اليمن: الدولار يشترى ٢٤ خبزا صغيرا .

لندن: دولار و٣٠ سنتا يشترى ربطة توست .

سوريا: الدولار يشترى من ٥: ٦ ربطات خبز والربطه فيها ١٠ خبزات أى مابين ٥٠ :٦٠ خبزا .

استراليا الدولار يشترى ربطة توست ب دولار و ٨٠ سنتا .

أما في ليبيا: الدولار يشترى ١٢ خبزا كبيرا والدولار يشترى من الخبز الصغير ٤٠ خبزا .



وأخيرا مصر: هل تعلم عزيزى المصرى أن الدولار يشترى من الخبز المدعم ٣٥٢ خبزا وكى أكون أمينة فى الطرح هناك نوع غالى تستهلكه الطبقة المتوسطة فيما فوق وهو غير مدعم ثمنه خمسون قرشا للخبز الواحد

الدولار = ١٧,٦٥ جنيه

مما يعنى أن الدولار يشترى تقريبا ٣٥ خبزا وهناك كسور .



وهذه علاقة الدولار برغيف العيش !! نظرة سريعة على الأرقام وستعلمون أن بلادنا مازالت بخير وهذه ليست مقارنة بل حمد لله على نعمة بلادنا العربية فهى مازالت بخير .



هذه أسعار رغيف العيش فى الدول التى اجتهدت فى معرفة أسعارها من أصدقائى ويشترون بها يوميا مما يعنى أنها أسعار حديثة إلى يوم كتابة المقال شجعنى هذا المقال أن أعرف باقى السلع فى كل دوله وأعرف أكثر وأكثر وبإذن الله سأكتب عن باقى سلع مهمة كى نقارنها ونحمد الله على ما رزقنا .



وسأذكركم بمقولة قولتها من قبل الله لم يشترط علينا عند الرزق أن تكون الأسعار رخيصة كى يرزقنا فقط علينا الإجتهاد والسعى وهو عليه الرزق.



لا تخافوا حتى وإن أصبح رغيف العيش ب ٥٠٠ دولار طالما نسعى الله سيرزق لا وزير ولا رئيس وزراء ولا حتى رئيس جمهورية يستطيع أن يرزق ولا معه كشفات الرزق كشفات الرزق فى السماء فقط . والسلام على من جعل السلام فى قلبه وطلب رزقه وسعى إليه .

