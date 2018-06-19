شاهد.. عناصر "حزب الله" داخل صفوف الجيش الإسرائيلي

ذكر موقع "والاه" العبري أن جنود سرية حيتس الخاصة بالجنود الحريديم في لواء المظليين، والذين تجندوا في الآونة الأخيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، أجرى سلسلة تدريبات عسكرية تحاكي قتال حزب الله في لبنان.



وقام بعض جنود السرية في إطار هذه التدريبات بتمثيل إحدى سرايا حزب الله، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المعايشة ومحاكاة الواقع في الحرب المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والفهم في التكتيكات التي يتبعها تنظيم حزب الله.



ويشار إلى أن الجبهة اللبنانية تعتبر من أكثر الجبهات اشتعالا مع "إسرائيل"، وذلك بالرغم من التوقعات وتقديرات الموقف التي تشير إلى عدم اقتراب نشوب حرب مع لبنان، إلا أن الجيش لا يستبعد إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله في أي وقت كان.