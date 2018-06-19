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أخبار العالم

الهجرة ومنطقة اليورو.. أبرز الملفات على طاولة ميركل وماكرون

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:39 ص
أنجيلا ميركل وإيمانويل
أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون
رحيم يسري
يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، الثلاثاء، ألمانيا للمشاركة في اجتماع مجلس ألماني فرنسي بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من وزراء الدولتين، حيث يركز الاجتماع على ملف الهجرة في الأساس، بحسب راديو فرنسا الدولي.

وسيناقش ماكرون مع ميركل أزمة الهجرة وكيفية مواجهة تحدي تدفق المهاجرين إلى أوروبا، في ظل انقسام أوروبي حاد في هذا الشأن، إضافة إلى خطة إعادة إصلاح الاتحاد الأوروبي، وكذلك خارطة الطريق المشتركة حول إصلاح منطقة اليورو، التي سيتم طرحها على باقي الدول الأوروبية نهاية الشهر الجاري.

وتسعى فرنسا إلى التوصل إلى اتفاق حاسم مع برلين حول إصلاح منطقة اليورو، وتأمل في إنشاء موازنة محددة للدول الـ19 في منطقة اليورو وإقناع بقية الدول.

ويأتي لقاء ماكرون مع أنجيلا ميركل في ظل أزمة سياسية تعيشها حكومة المستشارة الألمانية تتمثل في خلاف بينها وبين حلفائها السياسيين حول سياسة استقبال المهاجرين، وكان وزير الداخلية الألماني قد منح ميركل مهلة لوضع حل لملف الهجرة والتوصل إلى اتفاق مشترك، حيث بات بقاء المستشارة الألمانية في منصبها مهددا بسبب تلك الانقسامات السياسية والإنذارات التي تطالها بسبب سياستها في هذا الملف.

ويتزامن ذلك أيضا مع الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت، الأسبوع الماضي، بين فرنسا وإيطاليا إثر خلاف حول سفينة أكواريوس للمهاجرين التي رفضت روما استقبالها على الرغم من التشريعات الأوروبية التي تنص على ضرورة استقبال البلاد الأوروبية لسفن اللاجئين التي تكون في مياهها الإقليمية.

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