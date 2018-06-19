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اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:28 ص
صدى البلد
آية الجارحي
استقرت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، بسوق العبور، وسجلت الطماطم 4.25 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات، والخيار الصوب 7 جنيهات، والخيار البلدي 6 جنيهات، والكوسة 5.5 جنيه.

وبلغ سعر البصل 3.50 جنيه، والكُراث 3 جنيهات للكيلو، والفاصوليا 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي 3.50 جنيه، والبامية 10 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والثوم 7 جنيهات.

وسجلت البطاطا 3 جنيهات للكيلو، واللفت 120 قرشًا، والبنجر 4 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والبروكلي 5 جنيهات.

كما استقرت أسعار الفاكهة أيضا خلال تعاملات اليوم، وبلغ سعر البرتقال الصيفي 3 جنيهات للكيلو، والكنتالوب 5 جنيهات، وسجلت المانجو البلدي 8 جنيهات، والمانجو الهندي 12 جنيها، الشمام 5 جنيهات، والفراولة 9 جنيهات، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا، والتفاح المصري 6.50 جنيه، والعنب البناتى الأصفر 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر يتراوح بين 4 و8 جنيهات للكيلو.

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