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أخبار البلد

بالغش اتجمعنا تنشر صورًا من امتحان فيزياء الثانوية..والتعليم تتتبعها

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
نشرت صفحة بالغش اتجمعنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورا زعمت أنها تخص بعض صفحات بوكليت امتحان مادة الفيزياء التي يمتحنها طلاب الثانوية العامة حاليا داخل اللجان.

من جانبه يقوم فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها، استعدادًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده بلا تهاون.

جدير بالذكر ان طلاب الثانوية العامة بدأوا اداء امتحاني الفيزياء والتاريخ منذ التاسعة من صباح اليوم ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان مادة الفيزياء 368.349 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان مادة التاريخ 254.508 طلاب على مستوى الجمهورية.

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