فوائد لن تتوقعها لتناول الرجال اللبان بعد سن الأربعين



وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الرجال في سن الـ 40 عامًا فما فوق والذين كانوا يمضغون العلك كان لديهم ميل إلى السير أسرع، وبالتالي قطع مسافة مشي أطول وحرق المزيد من السعرات الحرارية. ولم يستطع العلماء لغاية الآن تفسير سبب ملاحظتهم هذه ولكنهم قدموا فرضيتهم هذه أمام المؤتمر الأوروبي للبدانة المنعقد في فيينا.



وكانت أثبتت دراسة أخرى سابقة أن مضغ العلك يعمل على زيادة معدل ضربات القلب.

كشفت دراسة يابانية أجريت حديثًا ان الرجال الذين يمضغون العلك أثناء السير يمشون بشكل أسرع ويحرقون المزيد من السعرات الحرارية وأن العلكة سبب في محاربة زيادة الوزن لدى الرجال بعد سن 40 عامًا وهذا ما يؤكده علماء يابانيون في دراسة نشرت في المجلة الطبية "مجلة علم العلاج الفيزيائي" Journal of Physical Therapy Science.وكتب العلماء في المجلة ما يلي: "من شأن الجمع بين التمارين الجسدية ومضع العلك أن يكون وسيلة فعالة للسيطرة على الوزن".وخلال الدراسة، درس العلماء "معدل ضربات القلب ومسافة السير وسرعة المشي وعدد الخطوات والطاقة المستهلكة" لحوالي 46 شخصًا يابانيًا من الذين يمارسون المشي وتتراوح أعمارهم بين 21 إلى 69 عامًا، حيث مشى الرجال بخطوات طبيعية لمدة 15 دقيقة.تمَّ تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، قامت المجموعة الأولى بمضع العلك أثناء المشي، بينما أعطيت المجموعة الثانية المحتويات الموجودة في العلك ولكن على شكل بودرة مذابة في كوب من الماء. وكان معدل ضربات القلب للمجموعة التي تمضع العلك أعلى.