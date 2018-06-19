حرحور: تنفيذ 32 مشروعا في قطاع الصحة بتكلفة بلغت 884 مليون جنيه

قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إنه تم تنفيذ 32 مشروعًا في قطاع الصحة على مستوى المحافظة بتكلفة بلغت 884 مليون و275 ألف جنيه.





وأوضح أنه تم تطوير المرحلة الأولى من مستشفى العريش العام بتكلفة بلغت 199 مليونا و500 ألف جنيه، فضلًا عن تطوير مستشفى الشيخ زويد بتكلفة بلغت 11 مليون جنيه، وإحلال وتجديد مستشفيات بئر العبد ونخل ورفح المركزية بتكلفة بلغت 594 مليون جنيه وذلك من ضمن المشروعات المنفذه في نطاق المحافظة خلال فترة ولاية الرئيس الأولى ومدتها 4 سنوات.





واشار اللواء حرحور أنه تم تطوير وتجهيز بنك الدم الإقليمي بمستشفى العريش العام بتكلفة بلغت مليون و500 ألف جنيه، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 11 من مراكز الرعاية الصحية الأولية بتكلفة بلغت 24 مليونا و625 ألف جنيه، وإنشاء مخزن للأدوية بالعريش بتكلفة 13 مليونا و500 ألف جنيه.



