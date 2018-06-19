تعرف على إيرادات فيلم محمد عادل إمام في ثالث أيام العيد

استطاع فيلم " ليلة هنا وسرور " أن يحقق إيرادات مرتفعة فى ثالث أيام عيد الفطر حيث حقق يوم الاثنين الماضي 2 مليون و544 ألفا و66 جنيها ليحتل الترتيب الثانى فى الايرادات .



ليلة هنا وسرور من بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.



وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته تدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى يد عصابة، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنياوى.