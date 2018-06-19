قلب أمه يحقق المركز الثالث في إيرادات العيد

استطاع فيلم " قلب امه " أن يحقق المركز الثالث في الإيرادات السينمائية.



واستطاع الفيلم يحقق أمس الأثنين مليونا و27 ألفا و109 جنيهات، ليحقق الترتيب الثالث في إيرادات أفلام عيد الفطر بعد فيلم حرب كرموز وليلة هنا وسرور.



تدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على أثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس) فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.



ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم فهمي ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت وأحمد سلطان، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج عمرو صلاح.