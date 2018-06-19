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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مصنع العبور المحترق.. صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:51 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية يتفقد مصنع العبور المحترق
إبراهيم الهوارى
أجرى اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لموقع الحريق الذي نشب بمصنع ألياف وبوليستر وخامات بلاستيك بمدينة العبور لمتابعة أعمال الإطفاء والتبريد.

وقال المحافظ إن قوات الحماية المدنية بالقليوبية تمكنت من السيطرة على الحريق دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تجرى حاليًا أعمال التبريد لعدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وذكر أنه تم إخطار الأدلة الجنائية لفحص الحريق والوقوف على أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات الناتجة عن وقوع الحريق.

كان اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بنشوب حريق هائل بمصنع بالعبور وعلى الفور انتقل العميد خالد اللبان مدير الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 15 سيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية بالعبور لانتاج الألياف والبولسيتر وخامات البلاستيك مقام على مساحة 15 الف متر مربع وتولت النيابة التحقيق.
محافظ القليوبية يتفقد مصنع العبور المحترق.. صور
محافظ القليوبية يتفقد مصنع العبور المحترق.. صور
محافظ القليوبية يتفقد مصنع العبور المحترق.. صور
محافظ القليوبية يتفقد مصنع العبور المحترق.. صور

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