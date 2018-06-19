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كأس العالم

مدرب الأهلي السابق: صدات الشناوي الإعجازية تتحدث عنه

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:24 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي، إن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر والمنتخب أدى بشكل جيد عندما حصل على الفرصة وتمسك بها بشكل رائع.

وأضاف سليمان في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الشناوي لعب 31 مباراة في الدوري والكأس وإفريقيا وأدى بشكل أكثر من رائع".

وتابع حديثه قائلًا: "سبق وأن قلت أن هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، على قناعة تامة بالشناوي وبقدراته الفنية وهو ما ظهر في منحه الفرصة خلال مباراة البرتغال الودية".

وأشار: "الشناوي منح الجميع انطباعا عاما بأنه يلعب مع المنتخب منذ فترة طويلة وأن خبراته الدولية أكبر من فترة تواجده مع المنتخب".

واستطرد: "كنت على تواصل بشكل يومي مع الشناوي للحديث معه، وبالطبع يتواجد معه مدربه في المنتخب أحمد ناجي وساهم بشكل كبير في ظهور الحارس بهذا الشكل".

واختتم حديثه قائلًا: "الشناوي عندما حصل على الفرصة تمسك بها وتألق بشكل كبير في مباريات مثل الإسماعيلي وتصدى لبعض الكرات الإعجازية".

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