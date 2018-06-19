سيارات لنقل مراقبي الثانوية العامة من أسيوط إلى الوادي الجديد

شهدت محافظة أسيوط في الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من الارتباك في حركة المواصلات تزامنا مع استئناف امتحانات الثانوية العامة بسبب عدم توافر وسائل مواصلات للمراقبين لنقلهم الى مقار لجانهم بالمحافظات المجاورة ، حيث تكدس العشرات من مراقبي الثانوية العامة بموقف الشادر في أسيوط بسبب عدم وجود سيارات لنقلهم الى محافظة الوادي الجديد للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة.



وتلقت غرفة عمليات المحافظة اخطارا من مراقبي الثانوية العامة بعدم وجود سيارات لنقلهم الى محافظة الوادي الجديد للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة، وعلى الفور انتقل المهندس نبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط وصلاح عامر مدير ادارة المتابعة الميدانية بالمحافظة الى موقف الشادر وقامت المحافظة بدفع سيارات لنقل المراقبين الى مقار عملهم .



فيما أكد المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام محافظة أسيوط انه تم دفع سيارات من المحافظة الى المواقف التي بها تكدس، وتم نقل جميع الطلاب والمراقبين الى أماكن لجانهم، مشيرا الى ان المواقف تشهد حالة من الهدوء التام الآن ولا يوجد اي تكدس على السيارات.



