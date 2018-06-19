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محافظات

تجمع أهالي طلاب الثانوية العامة بالشرقية أمام اللجان.. صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:54 ص
تجمع أهالي طلاب الثانوية
تجمع أهالي طلاب الثانوية العامة بالشرقية أمام اللجان
وائل شاهين
قام أهالي طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، بالتجمع أمام اللجان عقب بدء امتحان مادتي الفيزياء لشعبة العلوم والرياضة والتاريخ للشعبة الأدبية بدقائق معدودة.

وتجمع أهالي الطلاب أمام المدارس المختلفة انتظارًا لخروج أبنائهم وشهدت مدرسة أبوحماد الثانوية بنات وبنين، تواجدًا مكثفًا لأولياء أمور الطالبات وحملت بعضهن المصحف وبدأن في قراءة القرآن.

وشهد محيط اللجان حالة من الاستنفار الأمني، وكثف رجال المرور من تواجدهم بمحيط اللجان والشوارع المؤدية لها لتنظيم حركة مرور السيارات ومنع تكدسها، وتواجد رجال الشرطة وخبراء المفرقعات بكثافة بمحيط اللجان.
تجمع أهالي طلاب الثانوية العامة بالشرقية أمام اللجان.. صور
تجمع أهالي طلاب الثانوية العامة بالشرقية أمام اللجان.. صور
تجمع أهالي طلاب الثانوية العامة بالشرقية أمام اللجان.. صور
تجمع أهالي طلاب الثانوية العامة بالشرقية أمام اللجان.. صور

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