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ماذا يحدث بالجسم عند تناول دبس الرمان؟

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:00 م
صدى البلد
هاجر هانئ
يتمتع دبس الرمان بطعم مثالي يجمع بين المذاق السكري واللاذع، فهو سائل سميك يأتي من عصير الرمان المكثف، ويستخدم بشكل كبير في الطبخ فيعطى الأطباق نكهة وطعما مختلفا.

ويتميز دبس الرمان باحتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل " ب1، ب3، ب5، ب6 "، بالإضافة إلى أنه غنى بمضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الإصابة ببعض الأمراض.

وقدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تجعلك تحرص على تناول دبس الرمان باستمرار.

- ينقي الدم من السموم.
- ينشط الجسم ويقوي الذاكرة.
- يقوي الظهر ويزيل آلام.
- يمنع تكوين الحصوات في الكلى .
-يساعد في علاج مرض النقرص.
-يحمي من انسداد الشرايين ويقي من أمراض القلب.
-يستخدم في علاج التهابات الفم واللثة.
- يحسن عمل الأمعاء ويسهل عملية الهضم.

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