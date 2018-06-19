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التحالف العربي: الحوثيون يرفضون تسليم مدينة الحديدة.. فيديو

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربي، أنه تم الاقتراب من السيطرة الكاملة على مطار الحديدة على الرغم من أن الحوثيين يرفضون تسليم مدينة وميناء الحديدة حتى الآن.

وأشار "المالكى"، في كلمته بمؤتمر صحفى للتشاور بشأن اليمن، إلى أن الحوثيين يرفضون كل الحلول السياسية التى تقدمها إليهم جميع الأطراف، لافتًا إلى أنه تستمر المساعدات الإنسانية إلى الحديدة.

وأضاف أن العمليات العسكرية مازالت مستمرة فى الحديدة على كافة المصاعد والمناطق، منوهًا بأنه تحرص القوات المشتركة على تطبيق الدولى والإنسانى ومراعاة عمل المنظمات الإنسانية بالداخل اليمنى.

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