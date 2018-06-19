ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمساعد شرطة تحرش بمتهمة بالشرقية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:42 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
وائل شاهين
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد بمعاقبة مساعد شرطة من قوة مديرية أمن الشرقية، بالسجن المشدد 5 سنوات، لتحرشه بمتهمة بسيارة الترحيلات.

كان مدير أمن الشرقية قد تلقى بلاغا بقيام "ص ح ع" 54 سنة مساعد شرطة بقسم ثان الزقازيق، مقيم منيا القمح، بهتك عرض المجني عليها "ب م س" 37 سنة ربة منزل مقيمة دائرة القسم، بأن امتدت يده إلى أماكن حساسة من جسدها.

وأشارت التحقيقات إلى قيام مساعد الشرطة بعرض المتهمة على النيابة العامة لعرضها على ذمة إحدى المحاضر واستقلالها سيارة الترحيلات، رفقة مساعد الشرطة المتولي حراستها، استغل تواجدهما بكابينة خاصة بالسيارة وتلمس أماكن حساسة من جسدها، وأفادت تحريات مباحث قسم ثانى الزقازيق صحة الواقعة.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الحيوانات المنوية بعباءة السيدة تتطابق مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المتهم، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

ترشيحاتنا

عمرو دياب يغني "بحبك موت" لـ"دينا الشربيني" فى روسيا..فيديو

شاهد.. سيارة تدهس مشجعين بريطانيين بعد مباراة تونس وانجلترا

لاعب المنتخب السابق يكشف عن البديل الأمثل لـ محمد صلاح

في عيد ميلاده.. تعرف على أخت أحمد مكي

استياء بسبب إطلاق شاب الرصاص على "ثور" قبل ذبحه.. فيديو

تعرف على وصية الفنانة آمال فريد قبل رحيلها

تعرف على موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة لها

مستشار المفتي يكشف الأحق بتسمية المولود.. فيديو

تعرف على موعد مباريات كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة لها

واشنطن بوست: محمد صلاح لن يشارك في لقاء روسيا

وزير البترول: أرامكو تجدد تزويد مصافي مصر بالخام 6 أشهر

طارق سليمان يكشف حقيقة تولي البدري وجهاز الأهلي السابق قيادة الأهرام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة رائعة ..صور

استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور

إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

فيديو

شاهد.. توقعات الجمهور لمباراة مصر وروسيا في المونديال
رضا حجازي: عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة تصل للإعدام.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم.. فيديو
تفاصيل دمج معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟