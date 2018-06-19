السجن المشدد 5 سنوات لمساعد شرطة تحرش بمتهمة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد بمعاقبة مساعد شرطة من قوة مديرية أمن الشرقية، بالسجن المشدد 5 سنوات، لتحرشه بمتهمة بسيارة الترحيلات.



كان مدير أمن الشرقية قد تلقى بلاغا بقيام "ص ح ع" 54 سنة مساعد شرطة بقسم ثان الزقازيق، مقيم منيا القمح، بهتك عرض المجني عليها "ب م س" 37 سنة ربة منزل مقيمة دائرة القسم، بأن امتدت يده إلى أماكن حساسة من جسدها.



وأشارت التحقيقات إلى قيام مساعد الشرطة بعرض المتهمة على النيابة العامة لعرضها على ذمة إحدى المحاضر واستقلالها سيارة الترحيلات، رفقة مساعد الشرطة المتولي حراستها، استغل تواجدهما بكابينة خاصة بالسيارة وتلمس أماكن حساسة من جسدها، وأفادت تحريات مباحث قسم ثانى الزقازيق صحة الواقعة.



وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من الحيوانات المنوية بعباءة السيدة تتطابق مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المتهم، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.