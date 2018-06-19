تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام في محافظة الفيوم

اعتمد الدكتور الوزير جمال سامي محافظ الفيوم والدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم نتيجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2018/2019م وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي 220 درجة بالمدارس الحكومية و190 درجة للقبول بالمدارس الخاصة على مستوى المحافظة.



وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بأن عدد الطلاب الناجحين على مستوى المحافظة للعام الدراسي الحالي 2017/2018، بلغ 37108 طلاب وعدد الطلاب المقبولين في الصف الأول الثانوي العام 12321 طالبا وطالبة مقسمة على 257 فصلا.



كما تم اعتماد نتيجة تنسيق الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بمحافظة الفيوم للعام الدراسي 2018 - 2019م كما يلي: الحد الأدنى للقبـــــــول بالمدارس الفنيــــة المتقدمــة نظــــــام السنــــــوات الخمس والمدارس الفندقيــــة والمدرســة الفنيـــة للتعليم والتـدريب المــزدوج : مدرسة هـــوارة الصناعية المتقدمة نظام 5 سنوات 170 درجة ، ومدرسة الفنيــــة للتعليــــم والتدريب المـــــــزدوج 200 درجة ، ومدرسة علي فـــــراج التجاريــة المتقدمـة 185 درجة ، ومدرسة الفيـــــــوم الفندقيــــــــة المتقدمــــــــة 180 درجة ، ومدرسة الفيــوم الفندقية (إعــــداد مهني) 160 درجة ، ومدرسة الفــندقيـــة بدمـو 180 درجة.



ويتم إجراء اختبارات قبول الطلاب الجدد بالتعليم المزدوج بمدرسة الفنية بنات الجديـدة



والحد الأدنى للقبــول بالمدارس الفنية نظام السنـــــوات الثــــــــلاث (التعليـم التجاري) مدرسة الفيوم التجـــــارية بنــــــات 141 درجة ومدرسة التجـــــــارة بنين بالصوفي 140.5 ، ومدرسة فاطمة الزهراء التجارية 141 درجة ، ومدرسة سنهــــور التجاريـــــــــة 141 درجة ، ومدرسة أبو جنشــــــو التجاريـة 141 درجة ، ومدرسة ســنرو التجاريــــة 141 درجة ، ومدرسة محمود حمزاوي التجارية بنات 142 درجة ، ومدرسة إطســـــا التجـاريــة 142 درجة ، ومدرسة الشهيد معوض التجارية 142 درجة ، ومدرسة هدي محجوب التجاريــة 141 درجة ومدرسة الجـــــارحي التجاريــــــــة 141 درجة



والحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية نظام السنوات الثلاث (التعليم الصناعي) مدرسة الفيوم الصناعية الزخرفيــة بنين 152 درجة ، ومدرسة الفيوم الصناعية الميكانيكيـة 150 درجة ، ومدرسة الفنيــــــة بنـــــات الجـــــــديــدة 150 درجة ، ومدرسة العبـــور الفنية بنات بدسيـــا 142 درجة ، ومدرسة الفنية بنات بالحادقـــــــة 152 درجة ، ومدرسة الفنية بنات بالعــــــــدوة 142 درجة ، ومدرسة ناصــــــر الصناعيـة بنين 143 درجة ، ومدرسة الفنيـة بنات بسنـورس 150 درجة ، ومدرسة أبو كســـاه الصناعيـــــــة بنين 145 درجة ، ومدرسة الشهيد يحيى البحيرى الصناعية بالسنجق 150 درجة ، ومدرسة الشهيد على أحمد راغب بالعجميين 150 درجة ، ومدرسة أبو كســـاه الفنيـــة بنـات 154 درجة ، ومدرسة طاميـــة الصناعيــة بنين 143 درجة ، ومدرسة طاميــــة الصناعية بنــــات 141 درجة ، ومدرسة إطســــا الصناعية بنين 141 درجة ، ومدرسة 6 أكتـــوبر الصناعية بنات 141 درجة ، وبالنسبة لطلاب المهني يتم النزول درجة واحدة عن الحد الأدنى للقبول المحدد لكل مدرسة بالنسبة لتخصص التريكو الآلي يتم قبول فصل واحد فقط بالفرقة الأولى.



والحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية نظام السنوات الثلاث (التعليـم الزراعي) مدرسة الفيـــوم الزراعيـــة 141 درجة ، ومدرسة ابشـــــواى الزراعيــــــــــــة 140 درجة ، ومدرسة طامية الزراعية 140 درجة.