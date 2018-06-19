محافظ البحر الأحمر يتفقد موقف الدهار بالغردقة

شدد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة لخطوط السير الداخلية بمختلف مدن المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ستتصدى لجميع السائقين المخالفين للتسعيرة الجديدة.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لموقف الدهار بالغردقة؛ لمتابعة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة لخطوط السير بالمدينة.



وكان المحافظ قد أصدر تعليماته إلى إدارة المرور بتعليق "استيكرات" على السيارات بمختلف خطوط السير بالمدينة، مشددًا على ضرورة تكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين ومواقف السيارات، لمراقبة تعريفة الأجرة؛ لمنع السائقين من تحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة.

