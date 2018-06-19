رضا حجازي: عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة تصل للإعدام.. فيديو

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف على امتحانات الثانوية العامة، أنه لن يحدث تسريبا لأي من امتحانات الثانوية العامة حتى آخر فترة الامتحان، مشددًا على أن هناك تأمينا كبيرا جدا على أوراق الأسئلة.



وأوضح "حجازي" في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الثلاثاء، أن أوراق الأسئلة يتم وضعها في أظرف داخل كراتين مؤمنة بصناديق معدنية.



وناشد المشرف على امتحانات الثانوية العامة، بتوخي الحذر في استخدام كلمة "تسريب الامتحان"، موضحًا أن هذا المصطلح يعني اختراق شخص للنظام ككل، وقد تصل عقوبة الشخص في هذا الأمر إلى الإعدام.



