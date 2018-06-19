مورينيو: روسيا لن تفوز على مصر إلا بشرطين

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، إبداء توقعاته بشأن مباراة روسيا ومصر التي ستقام اليوم في مدينة سان بطرسبورج ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.



وقال "مورينيو" في تصريحات أدلى بها لقناة "ار تي" الاخبارية الروسية إن شرطين مهمين يمكن لروسيا الفوز إذا طبقتهما خلال المباراة، أولهما هو إغلاق لاعبي المنتخب الروسي المنافذ أمام نجم منتخب مصر ومهاجم نادي ليفربول البريطاني محمد صلاح للحد من خطورته.



وأضاف المدرب البرتغالي أن الشرط الثاني، هو أن اللاعبين الروس بحاجة الى استغلال قوتهم البدنية على لاعبي منتخب الفراعنة، موضحا أن هذا العامل مؤثر على نتيجة المباراة، إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح.



وتابع قائلا إن فرص فوز المنتخبين الروسي والمصري على منتخب السعودية أوفر؛ لأنهما في مستوى أعلى.



