ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ قنا يواصل جولاته بمواقف السيارات.. صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:49 ص
محافظ قنا يواصل جولاته
محافظ قنا يواصل جولاته بمواقف السيارات
يوسف رجب
واصل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، جولاته الميدانية بمواقف سيارات الأجرة لليوم الثالث على التوالي، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تزداد حركة انتقال المواطنين بين مختلف مدن المحافظة، رافقه خلالها اللواء مجدي القاضي نائب مدير أمن قنا واللواء محمود حمزة نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال والعميد حسن لطفي مدير إدارة المرور بقنا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتفقد الهجان، مجمع المواقف وموقف سيارات السرفيس بمدينة قنا وموقف نجع حمادي وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من السائقين والركاب واطمأن منهم على التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، موجهًا رؤساء المدن ورجال المرور ومسئولي المواقف بالقيام بحملات دورية وفرض غرامات فورية على المخالفين للتعريفة الجديدة وكذا إلزام السائقين بوضع ملصقات بقيمة التعريفة وخط السير علي الزجاج الأمامي للسيارات.

أوضح الهجان، بأن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الرسمية وكذا التأكيد للمواطنين على أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبا إلى جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال من قبل السائقين، داعيًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لتطبيق التعريفة على الخط الساخن الموجود علي ملصقات التعريفة الجديدة على زجاج السيارات أو علي الرقم الذي خصصته إدارة المرور لتلقي الشكاوى.
محافظ قنا يواصل جولاته بمواقف السيارات.. صور
محافظ قنا يواصل جولاته بمواقف السيارات.. صور
محافظ قنا يواصل جولاته بمواقف السيارات.. صور
محافظ قنا يواصل جولاته بمواقف السيارات.. صور
محافظ قنا يواصل جولاته بمواقف السيارات.. صور
محافظ قنا يواصل جولاته بمواقف السيارات.. صور
محافظ قنا يواصل جولاته بمواقف السيارات.. صور
محافظ قنا يواصل جولاته بمواقف السيارات.. صور
محافظ قنا يواصل جولاته بمواقف السيارات.. صور

ترشيحاتنا

آخر كلمات لوبيتيجي للاعبي إسبانيا قبل رحيله

تداول إجابات فيزياء وتاريخ الثانوية عبر صفحة "شاومينج"

رضا حجازي: عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة تصل للإعدام.. فيديو

إنبي يحدد اليوم موقفه النهائي من بيع قفشة ورامي صبري

سي إن إن : المنتخب المصري يمتلك الامكانيات

نادى ليفربول يدعم محمد صلاح بمواجهته النارية ضد الروس

تعرف على وصية الفنانة آمال فريد قبل رحيلها

كونها حكما لـ "إيران وإسبانيا" وكليمنت لـ "أوروجواي والسعودية"

عمرو دياب يغني "بحبك موت" لـ"دينا الشربيني" فى روسيا..فيديو

قبل مباراة مصر وروسيا.. قلق وخوف ومطالبات بالثأر تهز تويتر

الدعم السعودي يسهل مهمة الأهرام في ضم أسامواه جيان

150 مشجعا يغادرون القاهرة لمؤازرة المنتخب أمام روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة رائعة ..صور

استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور

إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

فيديو

شاهد.. توقعات الجمهور لمباراة مصر وروسيا في المونديال
رضا حجازي: عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة تصل للإعدام.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم.. فيديو
تفاصيل دمج معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟