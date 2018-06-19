محافظ قنا يواصل جولاته بمواقف السيارات.. صور

واصل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، جولاته الميدانية بمواقف سيارات الأجرة لليوم الثالث على التوالي، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تزداد حركة انتقال المواطنين بين مختلف مدن المحافظة، رافقه خلالها اللواء مجدي القاضي نائب مدير أمن قنا واللواء محمود حمزة نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال والعميد حسن لطفي مدير إدارة المرور بقنا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وتفقد الهجان، مجمع المواقف وموقف سيارات السرفيس بمدينة قنا وموقف نجع حمادي وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من السائقين والركاب واطمأن منهم على التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، موجهًا رؤساء المدن ورجال المرور ومسئولي المواقف بالقيام بحملات دورية وفرض غرامات فورية على المخالفين للتعريفة الجديدة وكذا إلزام السائقين بوضع ملصقات بقيمة التعريفة وخط السير علي الزجاج الأمامي للسيارات.



أوضح الهجان، بأن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الرسمية وكذا التأكيد للمواطنين على أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبا إلى جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال من قبل السائقين، داعيًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لتطبيق التعريفة على الخط الساخن الموجود علي ملصقات التعريفة الجديدة على زجاج السيارات أو علي الرقم الذي خصصته إدارة المرور لتلقي الشكاوى.

