خبير: 78% من الأطفال المصريين يتعرضون للإيذاء النفسي..فيديو

قال الدكتور نور أسامة استشارى تعديل السلوك ، إن الموهبة يولد بها الطفل بالفطرة بينما المهارات يكتسبها الإنسان من خلال التجارب والخبرات التي يمر بها.
ونوه "أسامة" خلال استضافته ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف" ، اليوم الثلاثاء، بأن الإهمال فى التربية قاتل للأولاد، موضحًا أن أكثر من 78% من الأطفال المصريين يتعرضون للإيذاء النفسي من خلال التربية العنيفة والألفاظ للاعتقاد بأنه جزء من العقاب .
وأضاف استشارى تعديل السلوك، أن الطفل عند سن الثالثة هى مرحلة التدريب والاختيار لأولادنا مما يساعده فى تنمية الجانب الابتكاري لديه واكتشاف موهبته ،ناصحًا بتنمية ذكاء الأطفال من خلال ألعاب "الميكانو والباذل والرسم والتلوين".