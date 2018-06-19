خبير: 78% من الأطفال المصريين يتعرضون للإيذاء النفسي..فيديو

قال الدكتور نور أسامة استشارى تعديل السلوك ، إن الموهبة يولد بها الطفل بالفطرة بينما المهارات يكتسبها الإنسان من خلال التجارب والخبرات التي يمر بها.





ونوه "أسامة" خلال استضافته ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف" ، اليوم الثلاثاء، بأن الإهمال فى التربية قاتل للأولاد، موضحًا أن أكثر من 78% من الأطفال المصريين يتعرضون للإيذاء النفسي من خلال التربية العنيفة والألفاظ للاعتقاد بأنه جزء من العقاب .



