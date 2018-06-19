كويتيون بعد قرار تمديد ساعات العمل: #نرفض_قرار_ديوان_الخدمه

حالة من الغضب أشعلت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الكويت، بعد إصدار ديوان الخدمة المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، قرارًا بمد ساعات العمل للجهات الحكومية بالدولة، لـ7 ساعات في اليوم بعد أن كانت 6 ساعات فقط.



وغرد الشعب الكويتي عبر هاشتاج #نرفض_قرار_ديوان_الخدمه: "الهدف من القرار ليس زيادة الإنتاجية وإنما خفض القيمة النقدية لساعة العمل"، "الإنجاز مو بزيادة عدد ساعات العمل! "، "الشغل مو بساعات العمل .. الإدارة العليا بالديوان تفكيرهم مادري شلون صاير ! نصهم شياب طايفين سن التقاعد بمليون سنة".



ويطبق قرار تمديد ساعات العمل في 24 جهة حكومية، حيث يبدأ العمل في الساعة السابعة والنصف صباحًا وينتهي الثانية والنصف ظهرا، فيما وفي الجهات الأخرى تبدأ ساعات العمل في بقية الجهات من الثامنة صباحا وتستمر حتى الثالثة عصرًا.

