محافظ البحيرة تزور مصنع الأنابيب بكفر الدوار.. صور

أجرت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، جولة مفاجئة لمصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار للاطمئنان على سير العمل به، والتأكد من عدم نقص حصة الغاز التابعة للمصنع، ومدى توافر أسطوانات الغاز بالمدن والمراكز، منعًا لظهور السوق السوداء.



كما تفقدت نادية عبده، مراحل العمل بالمصنع بداية من إدخال أسطوانة البوتاجاز الفارغة وكيفية تعبئتها والتأكد من وزنها حتى خروجها لتكون جاهزة للاستخدام المنزلي أو التجاري، وذلك بمتوسط 277 ألف أسطوانة ييوميًا طاقة المصنع.



واستمعت إلى شرح توضيحي من اللواء فؤاد شاهين، مدير عام المصنع، مراحل العمل بالمصنع بداية من إدخال أسطوانة البوتاجاز الفارغة، وكيفية تعبئتها والتأكد من وزنها، ومدى التزام الباعة بالأسعار المحددة، مشيرًا إلى تسلمها للمتعهد بسعر 47 جنيهًا، تمهيدا لبيعها للمواطن بـ50 جنيهًا.

