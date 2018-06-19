شاهد.. توقعات الجمهور لمباراة مصر وروسيا في المونديال

عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرًا مع الجمهور المصرى، يعرض توقعاتهم لمباراة مصر وروسيا بالمونديال اليوم.



وقال أحد المشجعين التونسيين، إنه يتوقع الفوز لمصر بهدف، موضحًا أن فريق مصر فريق قوى ولعب جيد جدًا فى المباراة الأولى.



وأضاف مشجع مصرى أن المنتخب المصرى له فرصة كبيرة جدًا فى الفوز بالمباراة، خاصة مع مشاركة محمد صلاح وتريزيجيه.



ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة مصيرية في تمام الساعة الثامنة مساء، أمام نظيره منتخب روسيا والتي من المقرر لها أن تقام في استاد كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج الروسية في إطار افتتاحية ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم، والذي سيستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل.

