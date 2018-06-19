سائح يمزح مع أسد.. هذا كان جزاءه

في محاولة لاكتشاف الطبيعة من حوله، قام أحد السياح في الأدغال بعمل فعل جنوني تخطى حدود المزحة، ووصل إلى أنه كان سيكلفه ذراعه أو حياته كلها إذا لم يحالفه الحظ في النجاة، حتى من حوله انتقدوه لما قام به.





وحاول السائح، مداعبة أسد، وسط أدغال جنوب إفريقيا، حيث مد يده نحو الأسد عبر نافذة السيارة المفتوحة أثناء رحلة سفاري، ليأتي رد فعل الأسد عسكيا وبشكل عنيف، فبدأ في زئيره والهجوم عليه، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأصاب هذا المشهد الرجل بالرعب والهمته العناية الإلهية بإغلاق النافذة على الفور، لينجى بحياته في اللحظات الأخيرة، وعلق أحد العاملين في حديقة السفاري "نآس سميت" على ما فعله الرجل قائلًا: "ما قام به هذا الرجل هو أمرا سخيفا للغاية، فالأسد يمتلك من القوة ما يمكنه من سحب الشخص من يده وإخراجه من السيارة وتمزيقه، أو القفز من خلال النافذة المفتوحة إلى داخل السيارة وقتل جميع من فيها".



