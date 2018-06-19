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برلمان

أول طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب خروج مستشفى كرداسة عن الخدمة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:05 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة والإسكان
أمينة الدسوقي
وجه المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، أول طلب إحاطة عاجل للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن معاناة المواطنين والأهالى بمدينة كرداسة والقرى التابعة من أجل الحصول على الخدمة الصحية والعلاجية نظرًا لتوقف المستشفى المركزى بكرداسة بالجيزة عن العمل قرابة الـــ 5 سنوات بسبب قرار إعادة ترميمها وتأهيلها للعمل من جديد ، الأمر الذى أدى إلى استياء الأهالى من طول فترة غلق المستشفى وخروجها عن الخدمة ، والتى تخدم الآلاف من المواطنين بالمدينة وقراها في الوقت الذى يوجد آلاف المرضى الفقراء .

وطالب علاء والى وزيرة الصحة بمراعاة ظروف المرضى البسطاء والفقراء وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من إجراءات الترميم والصيانة للمستشفى ، وإعادتها للخدمة من جديد خلال الأيام القادمة لتخفيف العبء عن آلاف المرضى من الفقراء ومحدودى الدخل الذين لا يستطيعون تحمل نفقات العلاج ولا مشقات السفر حيث أنهم يترددون على المستشفيات البعيدة والخارجة عن نطاق المدينة والمحافظة الأمر الذى يكبدهم نفقات كثيرة لتلقى العلاج والمتابعة الصحية .

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