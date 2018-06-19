أول طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب خروج مستشفى كرداسة عن الخدمة

وجه المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، أول طلب إحاطة عاجل للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن معاناة المواطنين والأهالى بمدينة كرداسة والقرى التابعة من أجل الحصول على الخدمة الصحية والعلاجية نظرًا لتوقف المستشفى المركزى بكرداسة بالجيزة عن العمل قرابة الـــ 5 سنوات بسبب قرار إعادة ترميمها وتأهيلها للعمل من جديد ، الأمر الذى أدى إلى استياء الأهالى من طول فترة غلق المستشفى وخروجها عن الخدمة ، والتى تخدم الآلاف من المواطنين بالمدينة وقراها في الوقت الذى يوجد آلاف المرضى الفقراء .



