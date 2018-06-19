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محافظات

إصابة طالبة بالثانوية بمغص كلوي في لجنة امتحانات أجا بالدقهلية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
همت الحسينى
شهدت لجنة مدرسة الإعدادية بنين بأجا إصابة طالبة بالصف الثالث الثانوى بمغص كلوى خلال أدائها الامتحان اليوم، الثلاثاء، في سادس أيام الامتحانات فى مادة الفيزياء.

وتلقت مديرية الصحة بالدقهلية بلاغا بإصابة الطالبة فايزة عاطف النجار 19 عاما بمغص كلوي، فوجه الدكتور هانى جميعة مدير مرفق إسعاف الدقهلية، سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن تلك الطالبة سبق وأن أصيبت بمغص كلوى فى أول ايام الامتحانات خلال أدائها مادة اللغة العربية، وكذا خلال امتحان مادة اللغة الانجليزية.

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