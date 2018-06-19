ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

دخول طلاب الثانوية العامة بلجان سراي وكوبري القبة لأداء مادتي الفيزياء والتاريخ ..صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
القسم الميدانى
فتحت لجان محافظات مصر أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، لبدء دخول الطلاب امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ بسادس أيام انطلاق ماراثون الثانوية العامة، حيث يستكمل الطلاب امتحاناتهم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

ورصد "صدى البلد" وصول الطلاب إلى عدد كبير من لجان محافظة القاهرة، بسراى وكوبرى القبة قبل الدخول لأداء الامتحانات بماراثون الثانوية العامة. 

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفا و898 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفا و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
دخول طلاب الثانوية العامة بلجان سراي وكوبري القبة لأداء مادتي الفيزياء والتاريخ ..صور
دخول طلاب الثانوية العامة بلجان سراي وكوبري القبة لأداء مادتي الفيزياء والتاريخ ..صور
دخول طلاب الثانوية العامة بلجان سراي وكوبري القبة لأداء مادتي الفيزياء والتاريخ ..صور

ترشيحاتنا

وفاة الفنانة آمال فريد عن عمر يناهز 80 عاما

استياء بسبب إطلاق شاب الرصاص على "ثور" قبل ذبحه.. فيديو

رضا حجازي: عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة تصل للإعدام.. فيديو

إبراهيموفيتش يوجه رسالة قوية إلى محمد صلاح

قرار سعودي جديد يمنح المرأة حقا إضافيا

قبل مباراة مصر وروسيا.. قلق وخوف ومطالبات بالثأر تهز تويتر

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة رائعة ..صور

سائح يمزح مع أسد.. هذا كان جزاءه

تداول إجابات فيزياء وتاريخ الثانوية عبر صفحة "شاومينج"

سي إن إن : المنتخب المصري يمتلك الامكانيات

تردد قناة bein sports المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وروسيا

مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار بالسويد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة رائعة ..صور

استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور

إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

فيديو

شاهد.. توقعات الجمهور لمباراة مصر وروسيا في المونديال
رضا حجازي: عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة تصل للإعدام.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق اليوم.. فيديو
تفاصيل دمج معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟