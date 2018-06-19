دخول طلاب الثانوية العامة بلجان سراي وكوبري القبة لأداء مادتي الفيزياء والتاريخ ..صور

فتحت لجان محافظات مصر أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، لبدء دخول الطلاب امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ بسادس أيام انطلاق ماراثون الثانوية العامة، حيث يستكمل الطلاب امتحاناتهم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسط تشديدات أمنية مكثفة.





ورصد "صدى البلد" وصول الطلاب إلى عدد كبير من لجان محافظة القاهرة، بسراى وكوبرى القبة قبل الدخول لأداء الامتحانات بماراثون الثانوية العامة.



