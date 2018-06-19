دخول طلاب الثانوية العامة بلجان سراي وكوبري القبة لأداء مادتي الفيزياء والتاريخ ..صور

فتحت لجان محافظات مصر أبوابها صباح اليوم، الثلاثاء، لبدء دخول الطلاب امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ بسادس أيام انطلاق ماراثون الثانوية العامة، حيث يستكمل الطلاب امتحاناتهم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
ورصد "صدى البلد" وصول الطلاب إلى عدد كبير من لجان محافظة القاهرة، بسراى وكوبرى القبة قبل الدخول لأداء الامتحانات بماراثون الثانوية العامة.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفا و898 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفا و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.