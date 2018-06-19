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فن

وفاة الفنانة آمال فريد عن عمر يناهز 80 عاما

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أكدت مصادر داخل مستشفى شبرا العام، خبر وفاة الفنانة القديرة آمال فريد، صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 80 عامًا بعد تدهور حالتها الصحية قبل يومين ودخولها العناية المركزة. 

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد تشييع جثمان الفنانة الراحلة، أو موعد إقامة العزاء أو مكانه، وتجرى حاليًا إجراءات الدفن والجنازة. 

وكانت الفنانة الكبيرة آمال فريد أصيبت بوعكة صحية في أبريل الماضى ونقلت على أثرها لمستشفى المعلمين، وعقب تحسن حالتها غادرت المستشفى وانتقلت للإقامة فى أحد دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة حتى تتعافى كليا وتستطيع التحرك بشكل طبيعى بناءً على طلبها، وتم نقلها إلى مستشفى شبرا العام مؤخرًا. 

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