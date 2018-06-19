وفاة الفنانة آمال فريد عن عمر يناهز 80 عاما

أكدت مصادر داخل مستشفى شبرا العام، خبر وفاة الفنانة القديرة آمال فريد، صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 80 عامًا بعد تدهور حالتها الصحية قبل يومين ودخولها العناية المركزة.





ولم يتم حتى الآن تحديد موعد تشييع جثمان الفنانة الراحلة، أو موعد إقامة العزاء أو مكانه، وتجرى حاليًا إجراءات الدفن والجنازة.



