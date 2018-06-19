تعليم بني سويف: الامتحانات تسير بشكل جيد دون مشكلات.. فيديو

قال محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن الطالب يتعرض لعقوبات رادعة في حال الغش، مضيفًا أن وجود أداة غش يعرضه إلى إلغاء الامتحان لمدة عام أو عامين، وقد تصل إلى النيابة العامة والحبس.





ونوه "حسام الدين" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، بأن نتواصل بالعاملين في اللجان من خلال غرف عمليات الطوارئ، ولم تأتِ أي شكاوى حتى الآن من ردود أفعال الطلاب، لافتا إلى أن الامتحانات تسير بشكل جيد.



