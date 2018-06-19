روشتة دينية للاستمرار على الطاعات بعد انتهاء رمضان.. علماء: الإعلام والدعاة عليهما دور كبير.. لا يوجد محفزات للهمة.. والفتور والراحة مخالفان للمنهج النبوي

سامي العسالة: الإعلام يلعب دورا كبيرا في اهتمام الناس برمضان

عضو المركز العالمي للفتوى: المحفزات سبب الهمة وعدم الفتور

داعية بالأوقاف: هناك خلاف في فهم المنهج النبوى الشريف

يتعامل الكثير مع شهر رمضان بإخلاص وحب صادق لضيف كريم، فيهرول الجميع إلى المساجد ويتكدس المصلون خلف الإمام في صلاة الفجر في زحام أشد من يوم جمعة.رمضان شهر النفحات والبركات والخير والطاعات، يقف الجميع تائبًا عابدًا راجعًا إلى الله طالبا المغفرة والرحمة، لكن بعد انتهاء رمضان يجوب الكسل جدران المنازل، وتعود الأيام لما كانت عليه، وهيهات العودة مرة أخرى إلا بعودة رمضان جديد.ويعد هجر المساجد مشكلة تظهر بعد انتهاء رمضان كل عام.. يقف السؤال حائرا أمامها هل السبب دعويا، أم أصبح الأمر اعتياديا، وكيف يمكن نعالج هذا الأمر؟.وعن هذا الأمر، قال الدكتور سامي العسالة مدير التفتيش الديني السابق بوزارة الأوقاف، إن لشهر رمضان خصوصية، وله مكانته، وروحانيته، فمن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ، ولعل هذه الأسباب هي التي تجعل الجميع يسارعون في الخيرات في هذا الشهر، ويقبلون فيه على الطاعات، وعمارة المساجد بالصلاة والقيام والتهجد والاعتكاف، بالإضافة إلى اعتقادهم بأنه لن يقبل صومهم إلا بالصلاة ، فإذا ما فهمنا هذه الأسباب فإننا نستطيع أن نتعرف على هجر المساجد بعد رمضان، أو في غير هذا الشهر الفضيل .وأضاف "العسالة"، أن الحديث حول أن الأئمة لا يجذبون الناس إلى المساجد بخطابهم غير الجيد، كلام مخالف للحقيقة، لأنه لو كان صحيحًا لما استطاع الأئمة جذب الناس للمساجد مع ما يقدم في القنوات من مسلسلات وبرامج من شأنها أن تصرف القوم عن المساجد.وتابع قائلا: "نستطيع أن نضيف إلى ماذكرناه من أسباب الإكثار من الطاعة في شهر رمضان أن الأئمة والدعاة ينشطون في هذا الشهر ويكثفون الدعوة من خلال المساجد والملتقيات الفكرية والقوافل الدينية والدروس اليومية بالإضافة إلى الاعلام الذي يلعب دورا كبيرا في اهتمام الناس برمضان، حيث تتسابق المحطات الفضائية والمحلية على عرض البرامج التي تجذب انتباه المشاهدين، وتشعرهم بالشهر الفضيل، وخاصة البرامج الدينية ونقل صلاة التراويح مباشرة من المساجد، وكذلك الدروس والمسلسلات التاريخية. وما إن ينتهي الشهر الفضيل حتى تعود المحطات الى سابق عهدها، وبالتالي تجبر المشاهد على العودة معها الى ما كان عليه قبله، ولذلك على الإعلام النظر إلى ذلك.ونوه إلى الإنسان يتأثر بصورة كبيرة بالمحيطين به، فالطقوس الدينية والعادات والتقاليد الخاصة برمضان تسيطر على الإنسان وتجعل يتقرب لله بزيادة، وتجعله وبصورة عفوية يسلك "سلوك متدين"، وعلاج هذه الظاهرة جزء منه يقع على عاتق الأسرة وجزء منه يقع على عاتق الأفراد وجزء يقع على عاتق الدعاة، فالذي يقع على عاتق الأسرة، التوجيه للأبناء ولباقي أفراد الأسرة من قبل الوالدين أو أحدهما، بأن رب رمضان هو رب الشهور كلها.أما مسئولية الدعاة فأوضح أنها تتمثل في توجيه المدعوين، وربطهم بالمسجد لما بعد شهر رمضان، وأن يبينوا لهم أن شهر رمضان بمثابة شحن للطاقة التي تستغل بعد انقضائه، ويقول الإمام أبوالعزائم: مضى الشهر والله العلي الباقي ففر بإخلاص إلى الخلاق.فيما أكد الشيخ بلال خضر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه عند حلول شهر رمضان يبذل كل داعية قصارى جهده فى تحفيز الناس لاستقبال رمضان، وبالفعل يبدأ الناس فى الاستعداد لرمضان بالعبادة والإكثار من الطاعات المختلفة، بل قد تجد الإنسان الذى يتكاسل فى أداء الفرائض تأخذه العزيمة فى أول الشهر فيكثر من الطاعة والنوافل، لكن سرعان ما يتبدل الحال ويتسرب الفتور الى النفس فتجده يقوم مره ويهفو أخرى.وأضاف أن الفتور الذى يصيب الإنسان بسبب عدم المحفزات التى تجعله يحافظ ويستمر على الطاعة والعبادة لأن النفوس جبلت على الاستجابة لكل ما يثيرها ففى النفوس كوامن لا يخرجها الا التحفيز، ولهذا فقد ذكر الله آيات النعيم بعد كل عمل صالح حتى يعلم الناس فضل هذه الأعمال فإذا علم الناس مقدارها وثوابتها وجزائها عند الله استيقظت من غفلتها ؛ وشمرت عن ساعد الجد فتركت الشهوات وفرت منها إلى رحاب رب السماوات.وأشار إلى أنه قد يكون السبب من الدعاة الذين يشتغلون فى رمضان بتشجيع الناس على الطاعة والإقبال على العبادة فى رمضان ثم ينسون بعد ذلك تذكير الناس بأن هذه الأعمال ثوابها متجدد دائما لا ينقطع فنحن نتعامل مع رب عفو كريم يعفو عن المسيء ويجازى المحسن على الحسنة الواحدة عشره ومئة ثم يضاعف الله لمن يشاء فى المثوبة والأجر الى سبعمائة ضعف، وقد يكون السبب اعراض الناس عن المساجد والعباده بسبب التكاسل عن الطاعه الذى يؤدى بالضرورة إلى الانشغال بالشهوات التى تمنعه تدريجيا عن كل ما يقرب إلى الله.وأوضح الداعية الشيخ أحمد فهمي أحد علماء وزارة الأوقاف، أنه من الواجب أن يجعل المسلم رمضان بداية لسنة إيمانية يبدأها بالصيام والقرآن وحسن الصلة بالله، مما يعكس انضباط سلوكه أثناء الصيام وبعده، ولكن لأن النفوس البشرية تركن الى الراحة فإننا نجد فتورًا بعد رمضان على خلاف المنهج النبوى الشريف.وأشار فهمي إلى أن تلك مشكلة يقع فيها كثيرًا من الناس لأنهم ما فهموا الصيام وما طبقوه على وجهه الصحيح، ولو طبقوه على وجهه الصحيح بهمة بلا كسل وعمل بلا رياء وقلب عامر بالمحبة ودين بلا بدعة لاستفادوا منه ولانطلقوا من بعده أفضل مما كانوا من قبل أن يشهدوه مستلهمين ومستمدين من ذلك النور والفتح الربانى والنفحات الإلهية فى هذا الشهر مهتدين بهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف المتوقع كان يزيد من العبادة فى آخر شهر رمضان فى العشر الأواخر منه فكان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وقام ليله ".وشدد على أن رمضان إنما جعل لنستفيد منه ويزيد ارتباطنا بالله ولا نفتر بعده عن العبادة بالعكس نزداد قربًا من الله بعد رمضان لنكون قد حققنا مراد الله من الصيام وهو لعلكم تتقون، وما التقوى إلا فى حسن الصلة بالله وانضباط السلوك والاستمداد من شهر النور ونفحاته ليشع نوره معنا فى كل الأماكن والأزمان.