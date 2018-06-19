سعر الدولار في البنوك اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار الاستقرار أمام الجنيه فى تعاملات، اليوم الثلاثاء، فسجل سعر الشراء 17.80 فى البنك المركزى مقابل 17.90 جنيه للبيع، كما سجّل في المصرف المتحد، 17.85 جنيه للشراء، 17.95 جنيه للبيع.



وسجّل سعر الدولار فى بنوك: "الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، قناة السويس، المصري الخليجي، أبوظبي الإسلامي"17.82 جنيه للشراء مقابل 17.92 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنكي:"المصري اتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي" 17.81 جنيه للشراء مقابل 17.91 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية والأهلي اليوناني بمثر 17.8 جنيه للشراء، مقابل 17.9 جنيه للبيع.

