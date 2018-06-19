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فن

تعرف على وصية الفنانة آمال فريد قبل رحيلها

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
أحمد البهي
أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، صحة خبر وفاة الفنان القديرة آمال فهمي، عن عمر يناهز 80 عامُا.

وأضاف "فهمي"، أنه من المقرر عدم إقامة عزاء للفنانة الكبيرة بناء على وصيتها الأخيرة قبل وفاتها، ومن المقرر أن يتم دفنها اليوم بعيدا عن عيون وكاميرات وسائل الإعلام، وهذا أيضًا ما طلبته الراحلة. 

وكانت الفنانة الكبيرة آمال فريد أصيبت بوعكة صحية في أبريل الماضى ونقلت على أثرها لمستشفى المعلمين، وعقب تحسن حالتها غادرت المستشفى وانتقلت للإقامة فى أحد دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة حتى تتعافى كليا وتستطيع التحرك بشكل طبيعى بناءً على طلبها، وتم نقلها إلى مستشفى شبرا العام مؤخرًا. 

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