تعرف على وصية الفنانة آمال فريد قبل رحيلها

أكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، صحة خبر وفاة الفنان القديرة آمال فهمي، عن عمر يناهز 80 عامُا.





وأضاف "فهمي"، أنه من المقرر عدم إقامة عزاء للفنانة الكبيرة بناء على وصيتها الأخيرة قبل وفاتها، ومن المقرر أن يتم دفنها اليوم بعيدا عن عيون وكاميرات وسائل الإعلام، وهذا أيضًا ما طلبته الراحلة.



