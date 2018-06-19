مؤمن المحمدي يقيم «ورشة الحكاية».. 2 يوليو

ينظم صالون «مكتوب» الثقافي ورشة للكاتب مؤمن المحمدي تحت عنوان «ورشة الحكاية» (مبادئ الكتابة السردية)، وتبدأ في السابعة مساء الاثنين 2 يوليو المقبل، وتستمر لمدة 6 أسابيع.



وبحسب بيان، تتناول الورشة أساسيات ومبادئ الكتابة السردية، مثل كتابة السيناريو، الرواية، القصة القصيرة، وغيرها من الأشكال، وكذلك أشهر تيمات الدراما.



وبرنامج الورشة عبارة عن 12 محاضرة، كل محاضرة ساعتين على مدار 6 أسابيع، بـ معدل مرتين أسبوعيًا، وذلك بمقر صالون مكتوب، شارع يحيى إبراهيم متفرع من شارع 26 يوليو - الزمالك.