حماية المستهلك: تجاوب من السائقين والركاب مع الإصلاح الاقتصادي

أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الأمور في مواقف الميكروباص تسير بشكل طبيعي، منوهًا بأنه يجري توعية المواطنين بعدم الانصياع لأي إجراء به زيادة عن الأجرة أو التعريفة المحددة بعلم المحافظ.





وأضاف "سلطان"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم توجيه السائقين بالالتزام بالتعريفة المحددة الجديدة لعدم تطبيق الغرامات والإجراءات القانونية ضدهم.



