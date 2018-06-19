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حماية المستهلك: تجاوب من السائقين والركاب مع الإصلاح الاقتصادي

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:18 م
أرشيفية
أرشيفية
فاطمة رضا
أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الأمور في مواقف الميكروباص تسير بشكل طبيعي، منوهًا بأنه يجري توعية المواطنين بعدم الانصياع لأي إجراء به زيادة عن الأجرة أو التعريفة المحددة بعلم المحافظ. 

وأضاف "سلطان"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم توجيه السائقين بالالتزام بالتعريفة المحددة الجديدة لعدم تطبيق الغرامات والإجراءات القانونية ضدهم.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك تجاوبًا من جانب السائقين والركاب لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة، مضيفًا أنه يتم التواصل مع الجهاز عبر الموقع الرسمي للجهاز على الإنترنت، وخط ساخن 19588، وواتس اب 01280188166. 


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