تعرف على أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بالشرقية

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أنه تم تحديد سعر بيع اسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية على أن تكون سعر الاسطوانة المنزلية وزن ١٢.٥ كيلو تباع للمستهلك بسعر ٥٠ جنيها داخل المستودع، وفى محيط المستودع بمسافة ٢ كيلو متر بسعر ٥٣ جنيها ومسافة أكثر من ذلك بسعر ٥٥ جنيها، أما إسطوانة البوتاجاز التجارية زنة ٢٥ كيلو تصل إلى المستهلك بسعر ١١٠ جنيهات.





جاء ذلك بناء على مذكرة قد تقدم بها مدير مديرية التموين بالشرقية بعد صدور قرار رقم (١٠٣١) لسنه ٢٠١٨ الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.



