وزير القوى العاملة: انتهاء إجراءات تسيير العملية الانتخابية

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، انتهاء الوزارة من جميع الإجراءات القانونية لتسيير العملية الانتخابية، موضحًا أن الانتخابات تتم فى 13 نقابة عامة، 4 نقابات منها على عضوية اثنين على الرئاسة و7 على العضوية والرئاسة معًا، مشيرا إلى أن الوعي الكافي هو الذي سيؤدي لنجاح العملية الانتخابية وانتهائها على خير.



وقال "سعفان" في لقاء خاص بفضائية "إكسترا نيوز"، انه يتبقى إجراء الانتخابات في المستوى الأخير الثالث وهو الاتحادات العمالية، موضحًا أنه بذلك سيكون قد تم الانتهاء من الانتخابات العمالية لأول مرة بعد 12 عامًا لم تجرى فيها العملية الانتخابية في مصر.



وأشار إلى أن العملية الانتخابية تمت على 3 مراحل وظهر فى المرحلة الأولى بعض الملاحظات منها عدم مشاركة اللجان النقابية والشركات فى الاجراءات التنفيذية والتنظيمية للعملية الانتخابية، مفيدًا بأن المرحلة الثانية من المستوى الأول كان التنظيم أكثر جودة.



وأكد أنه سيتم إعلان النتائج مساء اليوم، موضحًا أن العملية الانتخابية ستنتهي في الساعة 5 مساء وسيتم الفرز فور إغلاق اللجان وستصدر النتائج النهائية فور انتهاء عملية الفرز.



وأشار إلى أنه سيتم تقديم الجمعيات العمومية للنقابات العامة فى الاتحاد النقابى وكشف المرشحين وتقديم المرشحين لأوراقهم وتقديم الطعون واجراء العملية الانتخابية للاتحادات العمالية.