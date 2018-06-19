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ديني

هل مستحب تكرار صلاة الوتر في الليلة الواحدة؟.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:02 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز تكرار صلاة الوتر، مضيفا أنه لا وتر في اليوم مرتين.

وأضاف "عويضة"، خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه من السنة أن يكون الوتر خاتمة صلاة الليل، والوتر حق ولا يجوز تكراره في الليلة الواحدة.

وتابع قائلًا: "من أوتر أول الليل ثم قام في آخره فإنه لا يوتر مرة ثانية، بل يصلي شفعًا مثنى مثنى ولا ينقض وتره، بل يكتفي بوتره السابق".

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