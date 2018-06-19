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نقيب المرشدين السابق: زيارة بابا الفاتيكان لمصر دعاية مجانية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:20 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال محمد غريب، نقيب المرشدين السياحيين السابق، إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر للحج فيها دعاية مجانية لإحياء رحلة العائلة المقدسة، معلقًا: "البابا جاء دون أن يخاف من عدم توافر الأمان، قائلًا كيف أخاف في بلد احتمى بها السيد المسيح".

وأوضح "سليم" خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن البابا الفاتيكان مرجعية دينية لمليار و650 مليون كاثوليكي على مستوى العالم كله، لافتًا إلى أنه إذا اقتدى 20% منهم بالبابا ستعود السياحة الدينية من جديد في مصر.

ونوه "نقيب المرشدين السياحيين" إلى أن المرشدين السياحيين لهم دور هام في تنشيط وترويج السياحة من جديد من خلال السياحة الإلكترونية.

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