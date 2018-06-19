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حوادث

ضبط 57 قضية تموينية وتحرير 16 بلاغ وقاية من المفرقعات في الغربية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:19 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات امنية
محمد عبد الخالق
حررت مديرية أمن الغربية اليوم 57 قضية تموينية وتحرير 16 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات وسيارات متروكة وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء زكريا عباس حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال ضبط القضايا التموينية حرر عدد (57) قضيه متنوعة بينما فى مجال جهود ادارة الحماية المدنية وتحرر (8) بلاغ حريق متنوع و (8) بلاغ مفرقعات (سيارة متروكه)و (1) بلاغ انقاذ برى.

وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها.

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