ضبط 870 مخالفة مرورية وتحصيل 19200 جنيه غرامات بطنطا والمحلة

ضبطت مباحث المرور بالغربية اليوم الثلاثاء 870 مخالفة مرورية وتحصيل 19200 جنيه غرامات فورية بطنطا والمحلة.





وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أشرف المرسي مدير مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات المرورية التى أسفرت فى مجال ضبط المخالفــــات المروريـــة حرر (24) سياره بدون لوحات ورخصتى القياده والتسيير و (8) دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و (162) مخالفة على نموذج 125 و تم التصالح في (284) حالة مقابل تحصيل مبلغ (19200 جنيه ) كغرامات فورية.



