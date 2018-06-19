كليب يا حلو صبح لدوللي شاهين يحقق مشاهدة ضعيفة.. فيديو

حقق كليب أغنية "يا حلو صبح" للمطربة اللبنانية دوللي شاهين 11 الف مشاهدة عبر يوتيوب، منذ طرح الكليب في 14 يونيو الجاري، وهو معدل مشاهدة ضعيف مقارنة بأعمال دوللي شاهين السابقة.



الكليب كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي وأعاد توزيعه أحمد عبد العزيز وتصوير احمد حسين ومن إخراج دوللي شاهين، وتم تصويره في أحد استوديوهات القاهرة.



ومن المعروف أن الأغنية قدمها من قبل الفنان الراحل محمد قنديل وحققت نجاحًا كبيرًا وقتها ولا يزال يرددها الجمهور المحب للأغنية، لذا قررت دوللي شاهين إعادة توزيعها وتقديمها.