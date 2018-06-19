ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كليب يا حلو صبح لدوللي شاهين يحقق مشاهدة ضعيفة.. فيديو

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:11 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حقق كليب أغنية "يا حلو صبح" للمطربة اللبنانية دوللي شاهين 11 الف مشاهدة عبر يوتيوب، منذ طرح الكليب في 14 يونيو الجاري، وهو معدل مشاهدة ضعيف مقارنة بأعمال دوللي شاهين السابقة.

الكليب كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي وأعاد توزيعه أحمد عبد العزيز وتصوير احمد حسين ومن إخراج دوللي شاهين، وتم تصويره في أحد استوديوهات القاهرة.

ومن المعروف أن الأغنية قدمها من قبل الفنان الراحل محمد قنديل وحققت نجاحًا كبيرًا وقتها ولا يزال يرددها الجمهور المحب للأغنية، لذا قررت دوللي شاهين إعادة توزيعها وتقديمها.

ترشيحاتنا

الصحف السعودية: توقعات بفوز مصر على روسيا.. فيفا يعدل جائزة أفضل لاعب بسبب الحارس المصري.. مصريون يقاضون أمير قطر.. و10.7 مليار دولار صادرات مصرية بـ5 أشهر

قبل مواجهة مصر.. مفاجأة كبرى تضرب منتخب روسيا

ميدو يقدم لمنتخب مصر روشتة الفوز على روسيا بكأس العالم

تعرف على موعد مباراة مصر وروسيا والقنوات الناقلة لها

المالية تنفي فرض ضرائب على عربات الفول والآيفون

تعرف علي قيمة انتقال حميد أحداد لـ الزمالك

سائح يمزح مع أسد.. هذا كان جزاءه

هل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟

روميلو لوكاكو يهاجم جماهير بلجيكا

إبراهيموفيتش يوجه رسالة قوية إلى محمد صلاح

المكر الإسرائيلي يشعل تويتر خلال مباراة إيران والمغرب

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات أنيقة للفنانات فى عيد الفطر.. صور

سعر غير متوقع لفستان إيفانكا ترامب.. صور

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة رائعة ..صور

استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور

إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور

فيديو

وزير القوى العاملة: انتهاء إجراءات تسيير العملية الانتخابية
حماية المستهلك: تجاوب من السائقين والركاب مع الإصلاح الاقتصادي
أغنية أطاوع لمحمود الليثى تقترب من 500 ألف مشاهدة
كليب يا حلو صبح لدوللي شاهين يحقق مشاهدة ضعيفة.. فيديو
الوزراء: فرض غرامات على مخالفي تعريفة المواصلات المحددة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟