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حوادث

ضبط 1523 متهما هاربا من أحكام وتحصيل 19265 غرامات بالغربية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:14 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات امنية
محمد عبد الخالق
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم الثلاثاء 1523 متهما هاربا من أحكام وتحصيل 19265 جنيهًا غرامات فورية في حملة أمنية موسعة على مستوي قري ومراكز المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية حرر (410) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و(1072 ) حكم فى الغرامات و (41) حكم فى مخالفات وبلغ اجمالى الاحكام (1523 ) حكم و إجمالى المبالغ المتحصله (19265 جنيهًا ) كغرامات فورية.

وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

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