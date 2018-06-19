تعليم الإسكندرية: لم نتلق شكاوى من امتحاني الفيزياء والتاريخ

أكدت غرفة العمليات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عدم تلقيها أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور بشأن وجود صعوبة في امتحاني مادتي التاريخ والفيزياء.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، بشعبيتها الأدبي والعلمي، اليوم، امتحاني التاريخ والفيزياء حيث يمتحن ما يقرب من 40 ألفًا 789 طالبًا وطالبة، موزعين على ١٤٢ لجنة على مستوى المحافظة.
وقالت آمال عبد الظاهر، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن المديرية توفر بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وقانون الغش رقم 101، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزام الطلاب بالتعليمات وحظر الدخول بالهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين سيتم تطبيق أقصى العقوبة عليهم، مشيره إلى ما نشرته الوزارة من تعليمات لأبنائها الطلاب.