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استاد طنطا يذيع مباراة مصر وروسيا أمام البوابة الرئيسية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:47 م
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شاشات عرض
محمد عبد الخالق
أكد محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، صباح اليوم الثلاثاء، بإذاعة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره المنتخب الروسي في الثامنة مساء، أمام الباب الرئيسي بإستاد طنطا ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم المقامة بروسيا 2018.

ووجه "إسماعيل" توجيهاته للدكتور خالد الشرقاوي، مدير عام المنشآت الرياضية، بالإعداد الجيد لاستقبال المواطنين لمشاهدة المباراة وتوفير مكان لائق.

ويأتي ذلك من منطلق الحرص الوطني والقومي على تشجيع المنتخب المصري في مباراة اليوم، متمنيًا خالص التوفيق ودعاء المصريين للاعبين وللمنتخب المصري.

استاد طنطا يذيع مباراة مصر وروسيا أمام البوابة الرئيسية
استاد طنطا يذيع مباراة مصر وروسيا أمام البوابة الرئيسية
استاد طنطا يذيع مباراة مصر وروسيا أمام البوابة الرئيسية

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