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الأرصاد: الطقس غدا معتدل على السواحل الشمالية .. والعظمى بالقاهرة 36

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:56 م
صدى البلد
أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا "الأربعاء" طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:-
الصغرى العظمى
القاهرة 25 36
وسط الدلتا 24 35
الإسكندرية 21 30
بلطيم 22 30
مطروح 21 29
السلوم 20 30
سيوة 21 36
بورسعيد 25 29
دمياط 25 29
العريش 24 31
رفح 23 31
الإسماعيلية 23 36
السويس 23 35
رأس سدر 24 34
نخل 22 36
نويبع 26 36
طابا 24 34
كاترين 20 34
الطور 24 34
شرم الشيخ 28 38
الغردقة 28 39
مرسى علم 29 37
الفيوم 24 36
بنى سويف 24 37
المنيا 23 38
أسيوط 24 38
سوهاج 25 39
قنا 26 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 43
أبوسمبل 28 43
الوادى الجديد 28 42
شلاتين 30 38
ابو رماد 30 37
راس حدربة 29 36
حلايب 29 36

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